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ЕС призвал действующие в САР стороны сосредоточиться на борьбе против ИГ*
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ЕС призвал действующие в САР стороны сосредоточиться на борьбе против ИГ* 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ. ЕС ПРИЗЫВАЕТ ДЕЙСТВУЮЩИЕ В СИРИИ СТОРОНЫ СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА БОРЬБЕ ПРОТИВ ИГ*, КОТОРАЯ ЕЩЕ НЕ ЗАВЕРШЕНА — ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВ МИД
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