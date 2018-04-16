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В МИД пообещали ответить на санкции США без ущерба для экономики
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Согласована единая позиция по Сирии

В МИД пообещали ответить на санкции США без ущерба для экономики 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
РЯБКОВ: МОСКВА ОТВЕТИТ НА САНКЦИИ США, НО СДЕЛАЕТ ЭТО ТАК, ЧТОБЫ НЕ НАНЕСТИ ВРЕД СВОЕЙ ЭКОНОМИКЕ
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