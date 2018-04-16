В Ираке демонстранты в знак протеста сожгли флаги США

Ираке проходят масштабные демонстрации против политики США на Ближнем Востоке, передает телеканал Press TV.

По его данным, тысячи иракцев протестуют в Багдаде, Наджафе и Басре, высказывая недовольство недавними бомбардировками США и их союзниками Сирии под предлогом предположительного применения сирийскими властями химического оружия.

Несколько сотен людей собрались накануне на площади Тахрир в Багдаде с сирийскими и иракскими флагами, чтобы продемонстрировать свою поддержку сирийскому народу. Протестующие сожгли, а затем затоптали несколько флагов США.

"Прекратите разрушать Сирию, как разрушили нашу страну! Нет Америке, нет бомбардировке Сирии!" — скандировали демонстранты.