В Ираке демонстранты в знак протеста сожгли флаги США 

В Ираке проходят масштабные демонстрации против политики США на Ближнем Востоке, передает телеканал Press TV.
По его данным, тысячи иракцев протестуют в Багдаде, Наджафе и Басре, высказывая недовольство недавними бомбардировками США и их союзниками Сирии под предлогом предположительного применения сирийскими властями химического оружия.
Несколько сотен людей собрались накануне на площади Тахрир в Багдаде с сирийскими и иракскими флагами, чтобы продемонстрировать свою поддержку сирийскому народу. Протестующие сожгли, а затем затоптали несколько флагов США.
"Прекратите разрушать Сирию, как разрушили нашу страну! Нет Америке, нет бомбардировке Сирии!" — скандировали демонстранты.
Напомним, в минувшую субботу США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. В Минобороны России отметили, что из 103 крылатых ракет удалось сбить 71. Серьезных разрушений и погибших в результате атаки коалиции нет.