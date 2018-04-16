Ещё
Макрон рассказал, когда коалиция покинет Сирию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Макрон рассказал, когда коалиция покинет Сирию 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Военные обязательства в Сирии стран международной коалиции закончатся, когда будет завершена война с ИГ* — Макрон
* Запрещенная в России террористическая организация
РИА Новости: последние новости
В Ереване противники назначения Саргсяна премьером перекрыли центральные Волкер предупредил Италию о последствиях снятия санкций с России В МИД назвали политику США по расширению санкций "безудержной"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии326
Федеральный канал опозорился с Сирией72
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз103
«Грязная сторона раскованного поведения»35
«Врата» в Крым за 32 миллиарда140
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
03:45
Реконструкцию к/т «Художественный» продлят
Новости Москвы
10:15
Монтажники завалили опорой автокран
Безумный мир
02:38
Над тяжелобольным Зайцевым издевались битый час
Шоу-бизнес
01:14
Названы ошибки москвичей в «Тотальном диктанте»
Новости Москвы Общество
05:06
В Москве нашли комнату за 14 миллионов рублей
Новости Москвы Недвижимость
03:39
В работе ГЛОНАСС произошел сбой
Наука и техника Происшествия
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение