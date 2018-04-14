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Госдепартамент не уточняет, уведомили ли США Россию о начале операции в Сирии
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Госдепартамент не уточняет, уведомили ли США Россию о начале операции в Сирии 

ТАСС 14 апреля 2018
ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Госдепартамент отказывается уточнить, оповестил ли Вашингтон заблаговременно Москву о планах начала военной операции против Сирии.
"Мы отсылаем вас к обращению, с которым только что выступил президент [США Дональд Трамп]", — заявил корреспонденту ТАСС в пятницу вечером официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.
В Белом доме, министерстве обороны США и Комитете начальников штабов американских Вооруженных сил на запросы ТАСС на эту тему не ответили.
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