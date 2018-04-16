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Эксперт: Обещание Трампа вывести американские войска из Сирии имеет несколько причин
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Эксперт: Обещание Трампа вывести американские войска из Сирии имеет несколько причин 

Вечерняя Москва 43 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Ранее американская администрация заявила о необходимости возвращения военнослужащих США из Сирии.
Представитель Белого дома Сара Сандерс добавляет, что после выхода военных США их региональные союзники и партнеры должны будут взять на себя более значительную ответственность за безопасность в регионе.
Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что с завершением военной операции против ИГИЛ* дальнейшее пребывание американских военных в Сирии теряет смысл.
Профессор МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло отметил, что для вывода американских войск есть несколько причин.
— Во-первых, Америка устала от войн, которые она вела и продолжает вести по всему миру. Эта усталость ложится тяжким бременем на американском электорате, и Трамп понимает, что после обещаний о выводе войск его популярность пойдет вверх. Кроме того, Трамп здесь тоже подходит прагматично — зачем нести расходы, если есть союзники, которых можно обязать так или иначе участвовать в военных операциях, — отметил эксперт в интервью ФБА «Экономика сегодня».
В свою очередь эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин отмечает, что американские власти уже не раз делали подобные заявления, но так и не вывели войска с территории Сирии.
— Трамп уже ранее заявлял, что армия США уходит из Сирии, однако в этот же момент шло укрепление их военных баз в ближневосточной стране — поступала техника, вооружение и боеприпасы. Затем последовал ракетный удар, причем эта ситуация была диаметрально противоположной заявлению американского лидера, — отметил эксперт в комментарии ФАН.
*Организация, запрещенная на территории РФ
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