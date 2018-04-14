Удары коалиции играют на руку вооруженной оппозиции в Сирии, заявил сенатор 

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Удары стран западной коалиции по Сирии играют на руку вооруженной оппозиции в САР, подталкивая ее к продолжению боевых действий и затрудняя путь мирного урегулирования в стране, заявил РИА Новости бывший глава комитета Совета Федерации по обороне, сенатор Виктор Озеров.
"Это на руку вооруженной оппозиции, которая не хочет смириться с происходящими сейчас в стране политическими процессами урегулирования и движения к миру", — сказал он.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики. Было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», указало МО РФ.
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