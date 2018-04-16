Спецпредставитель США по Украине призвал ЕС ужесточить антироссийские санкции 

РИМ, 16 апреля. /ТАСС/. Европе нужно последовать примеру Вашингтона и ужесточить санкции против России, тогда как их отмена отдельными странами, например Италией, грозит осложнениями внутри ЕС. Такое мнение в опубликованном в понедельник интервью газете La Stampa выразил спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер.
"Италия не может отменить антироссийские санкции, поскольку это грозит серьезными осложнениями для страны, в первую очередь в отношениях с Брюсселем. Это меры общеевропейские, не итальянские, и отказ от них создает проблемы в отношениях внутри ЕС. В практическом плане отмена санкций затруднительна", — заявил он.
При этом Волкер назвал санкции действенным механизмом для достижения урегулирования конфликта на Украине, так как они, по его словам, стимулируют Россию к выполнению обязательств по минским соглашениям. «В первую очередь нужно сохранять режим санкций и обсуждать возможность их ужесточения, если Россия продолжит свою политику. Мы ввели новый санкционный пакет в отношении людей, близких к [президенту РФ Владимиру] Путину, и было бы крайне полезно, если бы ЕС последовал нашему примеру», — считает спецпредставитель США.
Минфин США 6 апреля объявил о введении нового пакета санкций, в который попали 38 российских физических и юридических лиц, в том числе "Рособоронэкспорт", "Российская финансовая корпорация" и "Русал". Вашингтон, мотивируя новые ограничения, вновь обвинил Москву в воссоединении Крыма с Россией, в «разжигании насилия на востоке Украины», поддержке президента Сирии Башара Асада, а также в ведении противоправной деятельности в киберпространстве.
Москва не раз подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании кризиса, поэтому, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, не может выполнить минские договоренности.