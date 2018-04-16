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Главы МИД ЕС призвали провести независимое расследование событий в Сирии
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Трамп требует оплатить операцию США в Сирии
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии

Главы МИД ЕС призвали провести независимое расследование событий в Сирии 

РИА Новости 12 минут назад
ГЛАВЫ МИД ЕС ОДОБРИЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ХИМРАЗОРУЖЕНИЮ, В КОТОРОМ ПРИЗВАЛИ К ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОГО РАССЛЕДОВАНИЯ СОБЫТИЙ В СИРИИ
РИА НОВОСТИ
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