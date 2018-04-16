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США в очередной раз объявили об уходе из Сирии
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Трамп требует оплатить операцию США в Сирии
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии

США в очередной раз объявили об уходе из Сирии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Президент США Дональд Трамп объявил о желании вывести войска из Сирии как можно скорее. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 16 апреля.
«Цель Соединенных Штатов не изменилась, — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге в воскресенье, 15 апреля. — Президент ясно сообщил о своем намерении вывести войска [из Сирии] в самое ближайшее время».
Она также добавила, что Вашингтон твердо намерен полностью уничтожить террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии и создать условия, в которых ее существование впредь будет невозможно.
Ране в апреле в Вашингтоне заявляли о скором завершении военной кампании против ИГ в Сирии. Об этом также говорил сам Дональд Трамп. Он также добавил, что если другие страны региона хотят, чтобы в стране сохранялось американское военное присутствие, им придется взять на себя все расходы.
О намерении покинуть Сирию американских лидер заявлял также в марте. Тогда он отметил, что США пришлось решать слишком много задач в регионе, причем некоторые из них были изначально непосильными. Помимо этого, Вашингтону пришлось разбираться в отношениях между воюющими друг с другом многочисленными вооруженными формированиями.
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