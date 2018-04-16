США в очередной раз объявили об уходе из Сирии

Президент США Дональд Трамп объявил о желании вывести войска из Сирии как можно скорее. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 16 апреля.

Она также добавила, что Вашингтон твердо намерен полностью уничтожить террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России ) в Сирии и создать условия, в которых ее существование впредь будет невозможно.

Ране в апреле в Вашингтоне заявляли о скором завершении военной кампании против ИГ в Сирии. Об этом также говорил сам Дональд Трамп. Он также добавил, что если другие страны региона хотят, чтобы в стране сохранялось американское военное присутствие, им придется взять на себя все расходы.

О намерении покинуть Сирию американских лидер заявлял также в марте. Тогда он отметил, что США пришлось решать слишком много задач в регионе, причем некоторые из них были изначально непосильными. Помимо этого, Вашингтону пришлось разбираться в отношениях между воюющими друг с другом многочисленными вооруженными формированиями.