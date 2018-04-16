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The Washington Post рассказала о ярости Трампа после высылки российских дипломатов
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Трамп требует оплатить операцию США в Сирии
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии

The Washington Post рассказала о ярости Трампа после высылки российских дипломатов 

Rambler News Service 48 минут назад
Президент США Дональд Трамп обругал своих советников нецензурной лексикой после того, как он узнал, что Франция и Германия выслали лишь по четыре российских дипломата в связи с «делом Скрипаля», в то время как США выслали 60, пишет The Washington Post со ссылкой на источники в администрации Трампа.
Дело в том, что Трамп просил выслать аналогичное странам ЕС количество дипломатов, чтобы США в этом вопросе не выделялись, и после высылки 60 дипломатов РФ Трамп рассчитывал, что другие крупные европейские страны вышлют аналогичное количество сотрудников российских дипмиссий.
Однако Франция и Германия выслали по четыре российских дипломата, и получилось так, что США приняли наиболее жесткие меры в этом вопросе, чего не хотел Трамп, так как по его задумке, США должны были просто поддержать ЕС в этом вопросе.
В результате Трамп обвинил советников в том, что они предоставили ему ложную информацию относительно планов ЕС по высылке дипломатов. Советники пытались убедить президента, что общее количество российских дипломатов, высланных из стран ЕС, примерно такое же, однако это Трампа не успокоило.
«Президент, которые по всей видимости полагал, что другие отдельные страны примут аналогичные США меры, пришел в ярость из-за того, что в СМИ разошлась информация о том, что его администрация заняла гораздо более жесткую позицию по России», — пишет WP.
Ранее США и ряд других стран приняли решения о высылке российских дипломатов из-за «дела Скрипаля», Россия ответила зеркально.
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