Экс-глава ФБР назвал Трампа плохим президентом

При этом он отметил, что дело не в умственных способностях Трампа. «Я не думаю, что он не подходит для президентства с медицинской точки зрения. Я думаю, что он морально непригоден», — сказал Коми.

Экс-глава ФБР назвал американского лидера патологическим лжецом. По его словам, тот постоянно врет «по поводу и без».

Ранее Трамп обвинил уволенного им Коми во лжи и предложил отправить его в тюрьму. Об этом он написал в своем Twitter по случаю выхода мемуаров последнего. Американский президент признался, что «едва знал этого парня».

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