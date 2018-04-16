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Экс-глава ФБР назвал Трампа плохим президентом
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Экс-глава ФБР назвал Трампа плохим президентом 

Мир24 1 час назад
Бывший глава ФБР Джеймс Коми считает Дональда Трампа «морально непригодным» для президентства. Об этом он заявил в интервью ABC в преддверии выхода его книги «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство».
При этом он отметил, что дело не в умственных способностях Трампа. «Я не думаю, что он не подходит для президентства с медицинской точки зрения. Я думаю, что он морально непригоден», — сказал Коми.
Экс-глава ФБР назвал американского лидера патологическим лжецом. По его словам, тот постоянно врет «по поводу и без».
Ранее Трамп обвинил уволенного им Коми во лжи и предложил отправить его в тюрьму. Об этом он написал в своем Twitter по случаю выхода мемуаров последнего. Американский президент признался, что «едва знал этого парня».
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