В Сирии нашли лабораторию боевиков по производству химвеществ 

Правительственная армия Сирии обнаружила в поселке Афрантис в Восточной Гуте лабораторию боевиков по производству отравляющих веществ.
По данным агентства САНА, в ней находится все необходимое оборудование для создания порошков разных видов.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке президента Сирии Башара Асада на фоне сообщений о проведённой химической атаке в городе Дума, жертвами которой могли стать 40 человек. В Вашингтоне возложили на сирийские власти ответственность за предполагаемую химатаку и заявили о возможности нанесения ракетного удара по правительственным войскам.
Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на Думу. В МИД России полагают, что цель вбросов о применении отравляющих веществ официальным Дамаском — снять ответственность за возможное преступление с боевиков.