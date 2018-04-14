Ещё
В Сирии нашли лабораторию боевиков по производству химвеществ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сирии нашли лабораторию боевиков по производству химвеществ 

Парламентская газета 14 апреля 2018
Фото: Парламентская газета
Правительственная армия Сирии обнаружила в поселке Афрантис в Восточной Гуте лабораторию боевиков по производству отравляющих веществ.
По данным агентства САНА, в ней находится все необходимое оборудование для создания порошков разных видов.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке президента Сирии Башара Асада на фоне сообщений о проведённой химической атаке в городе Дума, жертвами которой могли стать 40 человек. В Вашингтоне возложили на сирийские власти ответственность за предполагаемую химатаку и заявили о возможности нанесения ракетного удара по правительственным войскам.
Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на Думу. В МИД России полагают, что цель вбросов о применении отравляющих веществ официальным Дамаском — снять ответственность за возможное преступление с боевиков.
Парламентская газета: последние новости
Названо оружие, которое США и Россия применят в случае столкновения в Сирии Франция заранее проинформировала Россию о предстоящей операции в Сирии Помощник Трампа по вопросам внутренней безопасности ушел в отставку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии120
«Грязная сторона раскованного поведения»33
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз39
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией252
На Россию надвигаются опасные заморозки32
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
05:28
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии
Ближний Восток В мире
02:55
В Москве выпадет половина месячной нормы осадков
Погода Новости Москвы
00:23
Фрунзенскую набережную открыли для проезда
Новости Москвы
04:22
Москвичи открыли купальный сезон
Новости Москвы
03:05
Москвичам пообещали теплую погоду
Общество Новости Москвы
00:49
В 15 московских парках запустят фейерверки
Новости Москвы Общество
01:00
Сухой фонтан откроют на территории «Лужников»
Новости Москвы
00:38
Собянин позвал всех в «Космос»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение