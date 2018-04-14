В Сирии нашли лабораторию боевиков по производству химвеществ

Правительственная армия Сирии обнаружила в поселке Афрантис в Восточной Гуте лабораторию боевиков по производству отравляющих веществ.

По данным агентства САНА, в ней находится все необходимое оборудование для создания порошков разных видов.