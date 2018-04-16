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В ФРГ оценили готовность России к диалогу по Сирии
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МИД ФРГ оценил готовность России к диалогу по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
МИД ФРГ Хайко Маас приветствовал готовность России к диалогу по урегулированию конфликта в Сирии.
«Хорошо, что, как мы слышали, Россия выразила готовность к диалогу», — передает ТАСС слова Мааса в Люксембурге по прибытии на заседание совета ЕС на уровне министров иностранных дел.
Он отметил, что ожидает от России «конструктивного вклада» в усилия по урегулированию в Сирии.
«Я думаю, события последних дней всем показали, что следует сделать все для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации и, прежде всего, снова запустить политический процесс», — заявил Маас.
Он отметил также, что без России этот конфликт не урегулировать, а мировому сообществу следует добиться в первую очередь перемирия в Сирии, обеспечения доступа гуманитарной помощи, затем создания переходного правительства и проведения конституционной реформы.
Одновременно Маас подчеркнул, что не считает, что к решению конфликта следует привлекать президента Сирии Башара Асада.
«Никто не может представить себе, как частью решения может быть некто, кто использует химическое оружие против своих граждан», –утверждал он.
«Только политическое решение может принести мир в Сирию на долгосрочную перспективу», — сказал глава МИД ФРГ.
«Решение будет приниматься, прежде всего, со всеми, кто имеет влияние в регионе», — передает РИА «Новости» слова министра. Он добавил, что «долгосрочный мир в Сирии может быть достигнут только благодаря политическому решению».
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