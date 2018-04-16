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В МИД назвали политику США по расширению санкций «безудержной»
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В МИД назвали политику США по расширению санкций «безудержной» 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА СЧИТАЕТ «БЕЗУДЕРЖНОЙ» ПОЛИТИКУ США ПО РАСШИРЕНИЮ САНКЦИЙ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ — РЯБКОВ РИА НОВОСТИ
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