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Трамп попросил у суда разрешение просмотреть изъятые из офиса его адвоката материалы
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Трамп попросил у суда разрешение просмотреть изъятые из офиса его адвоката материалы 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
Президент США Дональд Трамп запросил у суда разрешение до следователей просмотреть документы, изъятые агентами ФБР при обыске в офисе его адвоката Майкла Коэна, пишет Washington Post.
Юристы, работающие на Трампа, направили соответствующее письмо судье Кимбе Вуд в воскресенье вечером по местному времени (ночь на понедельник мск). Юристы заявляют, что у президента должна быть возможность просмотреть материалы до того, как они попадут в руки следователей, передает РИА «Новости».
В письме юрист Джоанна Хендон обвиняет министерство юстиции в том, что оно действуют «агрессивно, навязчиво и нетрадиционно» в попытке «игнорировать право президента на защиту всех доступных ему конфиденциальных объяснений».
Напомним, во вторник ФБР провело обыск в офисе личного адвоката президента США Майкла Коэна, конфисковав налоговые документы, деловую документацию и электронные сообщения, включая переписку юриста с Дональдом Трампом.
Коэн оказался под подозрением ФБР в последние дни, в том числе его имя упоминается и в деле о возможной связи самого Трампа с порноактрисой Клиффорд. Ранее представители Коэна попросили суд закрыть для министерства юстиции доступ к документам, изъятым ФБР при обыске в офисе юриста.
Сам глава Белого дома назвал позором обыск ФБР в офисе своего адвоката.
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