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Белый дом: Трамп хочет вывести военных США из Сирии как можно скорее
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Белый дом: Трамп хочет вывести военных США из Сирии как можно скорее 

Rambler News Service 27 минут назад
Фото: РИА "Новый День"
Президент США Дональд Трамп хочет вывести американских военных как можно скорее. Об этом заявила официальный представитель Белого дома, передает Reuters.
«Задача США не изменилась — президент четко заявил, что он хочет, чтобы американские войска вернулись домой так скоро, насколько это возможно», — заявила Сандерс.
По ее словам, США твердо намерены полностью сокрушить ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ), а также создать условия, чтобы она не смогла восстановиться. Кроме того, США ожидают, что региональные союзники американцев возьмут на себя больше ответственности как финансово, так и с военной точки зрения для обеспечения безопасности в регионе.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о планах Вашингтона в скором времени вывести войска из Сирии.
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