Белый дом: Трамп хочет вывести военных США из Сирии как можно скорее

Президент США Дональд Трамп хочет вывести американских военных как можно скорее. Об этом заявила официальный представитель Белого дома, передает Reuters «Задача США не изменилась — президент четко заявил, что он хочет, чтобы американские войска вернулись домой так скоро, насколько это возможно», — заявила Сандерс. По ее словам, США твердо намерены полностью сокрушить ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ ), а также создать условия, чтобы она не смогла восстановиться. Кроме того, США ожидают, что региональные союзники американцев возьмут на себя больше ответственности как финансово, так и с военной точки зрения для обеспечения безопасности в регионе. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о планах Вашингтона в скором времени вывести войска из Сирии