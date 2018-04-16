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В Ереване митингующие перекрыли центральные улицы
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В Ереване противники назначения Саргсяна премьером перекрыли центральные улицы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: PAN Photo
Участники акции, протестующие против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром, перекрыли несколько центральных улиц Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
Сотрудники полиции требуют освободить проезжую часть улиц, но активных действий не предпринимают.
Накануне лидер протестного движения, руководитель парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян заявил, что его сторонники намерены заблокировать мосты, улицы и станции метро
В субботу зампред правящей Республиканской партии Армении Армен Ашотян сообщил РИА Новости, что Саргсян официально выдвинут на пост премьера. Согласно законодательству, кандидатуру экс-президента представит на заседании парламента фракция РПА. Выборы премьера ожидаются во вторник, 17 апреля.
Девятого апреля избранный президент Армении Армен Саркисян после вступления в должность принял отставку правительства. Роспуск кабмина в день инаугурации нового президента предусмотрен переходными положениями реформированной конституции. В дальнейшем правительство будет автоматически уходить в отставку лишь после парламентских, а не президентских выборов. После этого в пятидневный срок президенту должны быть представлены кандидатуры членов правительства, а в 15-дневный срок должно быть сформировано две трети кабинета.
Национальное собрание Армении избрало 2 марта Саркисяна новым, четвертым по счету президентом страны. После завершения президентского срока бывшего главы государства Саргсяна вступил в силу новый текст конституции Армении, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими.
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