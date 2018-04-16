Трамп собрал уже свыше $28 млн на кампанию по переизбранию президентом

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /Корр. ТАСС Александр Пахомов /. Президент Дональд Трамп собрал уже свыше $28 млн на кампанию по переизбранию главой государства в ноябре 2020 года. Об этом сообщили в воскресенье его представители из комитета по сбору средств в избирательный фонд под названием «Сделаем Америку снова великой».

Как отмечается в распространенном заявлении, за первый квартал текущего года в фонд поступили пожертвования на общую сумму $10 млн Кроме того, по итогам прошлого года на счетах комитета оставалось $22 млн Но различные расходы за тот же первый квартал составили $3,9 млн В том числе, $650 тыс. было истрачено на изготовление бейсболок красного цвета с надписью Make America Great Again, кружек и прочих сувениров с избирательными лозунгами и символикой.

По словам представителей комитета, с момента его создания в $2,2 млн обошлась рассылка миллионов писем избирателям с просьбой внести пожертвования в фонд Трампа.

Трамп подал документы на переизбрание в Федеральную избирательную комиссию в тот же самый день, когда вступил в должность президента — 20 января 2017 года. Как заметили тогда аналитики, до него так еще никто не поступал. Традиционно главы Белого дома, намеревающиеся провести в нем не четыре года, а восемь лет — максимально допустимый Конституцией срок, начинали свою избирательную кампанию спустя два года после прихода к власти.

В конце февраля стало известно, что Трамп определился с кандидатурой руководителя своего нового избирательного штаба, поручив расширять круг сторонников 42-летнему специалисту по цифровым медиатехнологиям Брэду Парскейлу. Он уже работал в команде Трампа в 2015-2016 годах, отвечал за мобилизацию поддержки республиканца при помощи интернета и социальных сетей, таких как Facebook, и был одним из наиболее высокооплачиваемых сотрудников его штаба. За 18 месяцев работы фирма Парскейла получила почти $88 млн В ноябре 2016 года Трамп победил на выборах, затратив $322 млн, в том числе 66 млн из собственного кармана. Расходы его соперницы — экс-госсекретаря США и бывшей первой леди страны Хиллари Клинтон составили $565 млн, что не помогло ей одержать победу.

Оценки кандидатов

Сам Трамп, которому 14 июня исполнится 72 года, не раз уже публично выражал уверенность в том, что задержится на своем посту еще на один срок. Нынешний вице-президент США Майкл Пенс еще в августе прошлого года опроверг сообщения о том, что подумывает о возможности выдвижения своей кандидатуры на следующих президентских выборах.

Как считает бывший главный стратег Белого дома Стивен Бэннон, Трамп сможет одержать победу в 2020 году с оглушительным результатом. «Он наберет 400 голосов выборщиков», — высказал мнение Бэннон, выступая в конце прошлого года на конференции консерваторов в Вашингтоне.

На прошлых выборах Трамп заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков, а Хиллари Клинтон — 232. Коллегия насчитывает в общей сложности 538 человек и формируется в каждом отдельном штате, исходя из общей численности конгрессменов и сенаторов от этого штата. Для избрания президентом необходимы как минимум 270 голосов.

Американцы «будут умолять» Трампа остаться еще на один срок, заявила не так давно в интервью радиоведущему Хью Хьюитту пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс . По ее словам, первый год работы Трампа на посту президента был «невероятно успешным». «И я полагаю, что следующие три года станут такими же успешными, в том числе и в деле проведения налоговой реформы, которая окажет существенное влияние на жизнь большинства американцев. Они будут умолять президента Трампа остаться еще на четыре года», — заметила Сандерс.

Что касается демократов, то политологами на настоящий момент рассматриваются в качестве потенциальных претендентов на участие в президентской гонке сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и бывший вице-президент США Джозеф Байден

76-летний Сандерс в 2016 году боролся на первых этапах избирательной кампании за выдвижение официальным кандидатом своей партии на пост главы государства, но однопартийцы предпочли в конечном итоге Хиллари Клинтон. 75-летний Байден вступил в должность вице-президента одновременно с Бараком Обамой 20 января 2009 года. До этого был сенатором от штата Делавэр.

Оба они пока однозначно не заявляли, что не станут бороться за Белый дом. В воскресенье в интервью телеканалу MSNBC Байден, отвечая на соответствующий вопрос, сказал, что примет окончательное решение к концу года.