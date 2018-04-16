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Экс-глава ФБР назвал Трампа морально непригодным для президентства
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Трамп планировал атаковать российские объекты

Экс-глава ФБР назвал Трампа морально непригодным для президентства 

BFM.RU 47 минут назад
Президент США Дональд Трамп непригоден для исполнения обязанностей президента. Такое мнение высказал экс-директор ФБР Джеймс Коми. Об этом Коми заявил в интервью телекомпании ABC. В то же время, Коми не умаляет умственные способности Трампа, которые оценил выше среднего.
Коми дал интервью в преддверии выхода в свет 17 апреля его мемуаров под названием «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство».
«Он произвел на меня впечатление человека с умственными способностями выше среднего, который следит за канвой разговора и понимает, что происходит», — сказал Коми.
Экс-глава ФБР не исключил того, что у Москвы может быть компромат на президента США Дональда Трампа. «Это возможно», — cказал Коми.
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