Экс-глава ФБР назвал Трампа морально непригодным для президентства

Коми дал интервью в преддверии выхода в свет 17 апреля его мемуаров под названием «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство».

«Он произвел на меня впечатление человека с умственными способностями выше среднего, который следит за канвой разговора и понимает, что происходит», — сказал Коми.