Экс-глава ФБР назвал Трампа морально непригодным для президентства 

Президент США Дональд Трамп непригоден для исполнения обязанностей президента. Такое мнение высказал экс-директор ФБР Джеймс Коми. Об этом Коми заявил в интервью телекомпании ABC. В то же время, Коми не умаляет умственные способности Трампа, которые оценил выше среднего.
Коми дал интервью в преддверии выхода в свет 17 апреля его мемуаров под названием «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство».
«Он произвел на меня впечатление человека с умственными способностями выше среднего, который следит за канвой разговора и понимает, что происходит», — сказал Коми.
Экс-глава ФБР не исключил того, что у Москвы может быть компромат на президента США Дональда Трампа. «Это возможно», — cказал Коми.