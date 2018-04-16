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Эксперт рассказал, чем бы закончился для США удар по ПВО России
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Эксперт рассказал, чем бы закончился для США удар по ПВО России 

Свободная пресса 47 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Известный военный эксперт Яков Кедми рассказал о возможных последствиях нанесения ракетного удара по Сирии США и их союзниками.
По мнению Кедми, семейство ЗРК «Фаворит», которое находится на вооружении Сирии, является лучшей из систем ПВО. Чтобы преодолеть такую систему необходимо приложить немало усилий.
По словам специалиста, шаблонный подход со стороны США не принесет требуемого результата. Отработанный на Сирии образ действий, против России или Китая не поможет.
«А уж если бы американцы додумались также действовать против современной обороны России и Китая, то ситуация и вовсе была бы катастрофичной. Бог им в помощь, я американцам не завидую», — цитирует «ФАН» Кедми.
Ранее «СП» сообщала глава Белого дома Дональд Трамп ещё раз прокомментировал ракетный удар коалиции во главе с США по территории Сирии. По мнению американского лидера, это была «превосходная» операция.
Удар по Сирии, последние новости: Пушков: ракетные удары США по химическим объектам в Сирии — чистый фейк
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Телеканал CNBC сообщил о восьми объектах в Сирии, по которым США нанесут удар По военной базе в Сирии нанесён авиаудар, США и Франция заявляют о непричастности США определили 22 цели для удара по территории Сирии
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