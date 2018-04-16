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Трамп объяснился перед конгрессом за удары по Сирии
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Трамп объяснился перед конгрессом за удары по Сирии 

Авторадио 17 минут назад
Президент США Дональд Трамп доложил конгрессу США об ударе по Сирии и отметил, что действовал в соответствии с конституцией страны и для защиты интересов США. Это следует из письма американского лидера главам обеих палат конгресса, которое распространил Белый дом. Глава Белого дома добавил, что США «в случае необходимости» предпримут «дополнительные действия», направленные на продвижение своих национальных интересов. В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по территории Сирии. Сообщается, что было выпущено более 100 крылатых ракет, а сами обстрелы продолжались более часа.
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