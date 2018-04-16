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Коми назвал Трампа «морально непригодным» для президентства
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Коми назвал Трампа «морально непригодным» для президентства 

Деловая газета «Взгляд» 28 минут назад
Экс-директор ФБР Джеймс Коми заявил, что считает Дональда Трампа «морально непригодным» для того, чтобы занимать пост президента Соединенных Штатов.
Коми уточнил, что не считает Трампа неспособным быть президентом с медицинской точки зрения, передает РИА «Новости».
«Я думаю, что он морально непригоден для того, чтобы быть президентом», — заявил Коми в интервью телеканалу ABC.
Он также назвал президента «лжецом», поскольку тот, по версии Коми, якобы постоянно игнорирует факты.
Отметим, в январе медосмотр не выявил у Трампа когнитивных проблем и психических расстройств. Ранее главный врач Белого дома заверил, что у Трампа «отменное здоровье».
В то же время осведомленные источники утверждают, что врачи заставили Трампа сесть на диету.
Напомним, в мае прошлого года Трамп уволил Джеймса Коми с поста главы ФБР, после чего последний в мемуарах сравнил главу Белого дома с мафиози.
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