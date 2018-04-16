Коми назвал Трампа «морально непригодным» для президентства

Коми уточнил, что не считает Трампа неспособным быть президентом с медицинской точки зрения, передает РИА «Новости»

«Я думаю, что он морально непригоден для того, чтобы быть президентом», — заявил Коми в интервью телеканалу ABC

Он также назвал президента «лжецом», поскольку тот, по версии Коми, якобы постоянно игнорирует факты.

Отметим, в январе медосмотр не выявил у Трампа когнитивных проблем и психических расстройств. Ранее главный врач Белого дома заверил, что у Трампа «отменное здоровье».

В то же время осведомленные источники утверждают, что врачи заставили Трампа сесть на диету.

Напомним, в мае прошлого года Трамп уволил Джеймса Коми с поста главы ФБР, после чего последний в мемуарах сравнил главу Белого дома с мафиози.