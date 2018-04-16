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Экс-глава ФБР рассказал о расследовании дела Клинтон перед выборами
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Экс-глава ФБР рассказал о расследовании дела Клинтон перед выборами 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 16 апр — РИА Новости. Экс-глава ФБР Джеймс Коми в интервью телеканалу ABC заявил, что отправил бы письмо конгрессу о дополнительном расследовании по Хиллари Клинтон в 2016 году вне зависимости от ожиданий победы того или кандидата в выборах президента США.
"Я надеюсь, что нет", — ответил Коми на вопрос журналиста о том, не считает ли он, что победа Дональда Трампа стала результатом этого письма.
"Да, я жил в мире, где все ждали победы Клинтон. Не помню, какие мысли у меня тогда были в голове, но опасения, что ее законность на посту президента будет поставлена под сомнение, наверное, сыграла роль", — продолжил экс-глава ФБР.
При этом на уточняющий вопрос он заявил, что даже если бы знал, что победит Трамп, отправил бы это письмо все равно. По его словам, «ФБР должно оставаться независимым от политики».
Бывший кандидат от демократов на выборах президента США Хиллари Клинтон, уступившая республиканцу Дональду Трампу, ранее возложила ответственность за свой проигрыш на Коми, принимавшего решения по расследованию скандала, связанного с использованием Клинтон частного сервера для отправления служебных писем.
ФБР в июле 2016 года сообщало о прекращении расследования относительно электронных писем экс-госсекретаря Клинтон на частном сервере. Однако за 11 дней до президентских выборов расследование было возобновлено, так как на сервере мужа помощницы Клинтон были найдены новые ее письма. За два дня до выборов Коми заявил, что эти новые письма не изменили прежней позиции ФБР, что де-факто означает закрытие дела против Клинтон.
Комментируя заявление экс-главы ФБР, представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что «Коми слепо верил в победу Клинтон».
"Этот человек прекрасно знал, что делает — он думал, что Хиллари Клинтон выиграет, а ее победа позднее послужит ему прикрытием", — прокомментировала Сандерс слова Коми. И добавила, что сомневается в искренности намерений экс-директора ФБР.
Интервью Коми приурочено к 17 апреля, когда в свет выходят его мемуары под названием «Высшая степень преданности. Правда, ложь и лидерство».
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