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Трамп проинформировал конгресс об ударе по Сирии
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Трамп проинформировал конгресс об ударе по Сирии 

РИА Новости 54 минуты назад
ТРАМП ПРОИНФОРМИРОВАЛ КОНГРЕСС США ОБ УДАРЕ ПО СИРИИ, ЗАЯВИВ, ЧТО ДЕЙСТВОВАЛ В СООТВЕТСТВИИ С КОНСТИТУЦИЕЙ — ДОКУМЕНТ
РИА НОВОСТИ
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