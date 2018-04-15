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Франция убедила Трампа ограничить число ударов по Сирии, заявил Макрон
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Франция убедила Трампа ограничить число ударов по Сирии, заявил Макрон 

РИА Новости 27 минут назад
РИА НОВОСТИ. ФРАНЦИЯ УБЕДИЛА ТРАМПА ОГРАНИЧИТЬ ЧИСЛО РАКЕТНЫХ УДАРОВ ПО СИРИИ, НАНОСИТЬ ИХ ТОЛЬКО ПО ХИМИЧЕСКИМ ОБЪЕКТАМ — МАКРОН
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