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Франция убедила Трампа ограничить число ударов по Сирии, заявил Макрон
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Франция убедила Трампа ограничить число ударов по Сирии, заявил Макрон
РИА Новости
27 минут назад
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РИА НОВОСТИ
.
ФРАНЦИЯ
УБЕДИЛА ТРАМПА ОГРАНИЧИТЬ ЧИСЛО РАКЕТНЫХ УДАРОВ ПО
СИРИИ
, НАНОСИТЬ ИХ ТОЛЬКО ПО ХИМИЧЕСКИМ ОБЪЕКТАМ — МАКРОН
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