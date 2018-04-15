Пресс-секретарь Белого дома не знает о планах уволить спецпрокурора Мюллера

"Мне не известно о каких-либо планах совершить эти перестановки", — прокомментировала Сандерс вопрос об увольнении Мюллера или Розенстайна.

При этом Сандерс отметила, что «есть обеспокоенность в связи с некоторыми видами деятельности и сферой охвата расследования».

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу «российского вмешательства» в выборы президента Соединенных Штатов, в том числе путем хакерских атак и действий в социальных сетях. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.