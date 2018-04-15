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Пресс-секретарь Белого дома не знает о планах уволить спецпрокурора Мюллера
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Пресс-секретарь Белого дома не знает о планах уволить спецпрокурора Мюллера 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила в эфире телеканала ABC, что не обладает информацией о намерениях президента США Дональда Трампа отправить в отставку спецпрокурора Роберта Мюллера или первого замгенпрокурора Рода Розенстайна.
"Мне не известно о каких-либо планах совершить эти перестановки", — прокомментировала Сандерс вопрос об увольнении Мюллера или Розенстайна.
При этом Сандерс отметила, что «есть обеспокоенность в связи с некоторыми видами деятельности и сферой охвата расследования».
Ранее газета New York Times сообщила, что Трамп еще в декабре прошлого года хотел уволить спецпрокурора Роберта Мюллера, который занимается расследованием приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы. Как писала газета, американский лидер «пришел в ярость», узнав, что Мюллер рассылает повестки в суд, чтобы собрать информацию о деловых отношениях Трампа с немецким банком Deutsche Bank, и тем самым «расширил расследование и пересек красную линию».
В конгрессе США идут независимые расследования по поводу «российского вмешательства» в выборы президента Соединенных Штатов, в том числе путем хакерских атак и действий в социальных сетях. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».
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