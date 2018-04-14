Трамп об ударе в Сирии: миссия выполнена

"Удары прошлой ночью были выполнены отлично. Не могло быть лучшего результата. Миссия выполнена!", — написал Трамп.

Президент США подблагодарил Францию и Британию «за их мудрость и прекрасную военную силу».

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе . К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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