Трамп об ударе в Сирии: миссия выполнена 

Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар по Сирии «отлично выполненным». Об этом он написал в твиттере.
"Удары прошлой ночью были выполнены отлично. Не могло быть лучшего результата. Миссия выполнена!", — написал Трамп.
Президент США подблагодарил Францию и Британию «за их мудрость и прекрасную военную силу».
Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.
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