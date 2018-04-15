Ещё
Власти Сирии недостойны переговоров с США — Хейли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Сирии недостойны переговоров с США — Хейли 

ТК «Звезда» 19 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Постпред завила, что власти Сирии «не сделали ничего», при этом «жестоко обращались со своими людьми и уничтожили их землю».
Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон не намерен вступать в прямые переговоры с властями Сирии, так как они этого не достойны.
«Мы никогда не захотим вступать в прямые переговоры с Сирией при текущем положении дел. Они (власти Сирии. — прим. ред.) недостойны переговоров с США», — заявила Хейли в интервью CBS.
Постпред завила, что власти Сирии «не сделали ничего», при этом «жестоко обращались со своими людьми и уничтожили их землю».
ТК «Звезда»: последние новости
Миссия выполнена - Трамп об ударах по Сирии Минометные обстрелы Дамаска боевиками возобновились: есть жертвы Хейли рассказала, когда США уйдут из Сирии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Асад поплатился за отдых детей в «Артеке»85
Британия готовится к «российской атаке возмездия»164
Собчак угодила в громкий скандал179
«Я узнала, что такое русофобия в Польше»66
Захарова прокомментировала введение новых санкций265
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение