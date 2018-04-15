Власти Сирии недостойны переговоров с США — Хейли

Постпред завила, что власти Сирии «не сделали ничего», при этом «жестоко обращались со своими людьми и уничтожили их землю».

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон не намерен вступать в прямые переговоры с властями Сирии, так как они этого не достойны.

«Мы никогда не захотим вступать в прямые переговоры с Сирией при текущем положении дел. Они (власти Сирии. — прим. ред.) недостойны переговоров с США», — заявила Хейли в интервью CBS

Постпред завила, что власти Сирии «не сделали ничего», при этом «жестоко обращались со своими людьми и уничтожили их землю».