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Пушков прокомментировал заявление Хейли о «недостойной» переговоров Сирии
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Пушков прокомментировал заявление Хейли о «недостойной» переговоров Сирии 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова американского постпреда при ООН Никки Хейли о том, что Сирия «недостойна» переговоров с США.
Ранее Хейли отвергла возможность прямых переговоров между Дамаском и Вашингтоном. Американский дипломат добавила, что Сирия не заслуживает получить возможность прямого диалога с США.
"Хейли назвала Сирию «недостойной» переговоров с США. Прежде недостойной была КНДР. С ядерной бомбой стала достойной. Вопрос соотношения сил", — написал парламентарий в микроблоге в Twitter.
В субботу США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по сирийским объектам, которые, по их мнению, используются для создания химического оружия. Всего коалиция запустила свыше ста ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы не принимали участие в отражении удара.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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