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Хейли: США не будут вести прямые переговоры с властями Сирии
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Хейли: США не будут вести прямые переговоры с властями Сирии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Русская Весна
Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США не будут вступать в прямые переговоры с властями Сирии и сирийским президентом Башаром Асадом, передает CBS.
"Мы никогда не будем вступать в прямые переговоры с Сирией при текущем положении дел. Они недостойны переговоров с США. Они жестоко обращались со своими людьми и уничтожили их землю. Нет, мы не собираемся вести переговоры с Асадом", — заявила Хейли.
Ранее Хейли заявила, что новые санкции Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия.
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