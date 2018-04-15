Хейли: США не будут вести прямые переговоры с властями Сирии

"Мы никогда не будем вступать в прямые переговоры с Сирией при текущем положении дел. Они недостойны переговоров с США. Они жестоко обращались со своими людьми и уничтожили их землю. Нет, мы не собираемся вести переговоры с Асадом", — заявила Хейли.