Ещё
Хейли: власти Сирии недостойны переговоров с США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хейли: власти Сирии недостойны переговоров с США 

RT на русском 1 час назад
Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон не намерен вступать в прямые переговоры с властями Сирии и сирийским президентом Башаром Асадом.
«Мы никогда не захотим вступать в прямые переговоры с Сирией при текущем положении дел. Они (власти Сирии — RT) не достойны переговоров с США. Они ничего не сделали, но жестоко обращались со своими людьми и уничтожили их землю. И всё во имя силы
Нет, мы не собираемся вести переговоры с Асадом», — заявила Хейли в интервью CBS.
При этом она отметила, что США продолжат участвовать в Женевском процессе по Сирии.
Ранее Хейли заявила, что США объявят об очередных антироссийских санкциях, которые коснутся компаний, связанных с президентом Сирии Башаром Асадом и сирийской химической программой.
RT на русском: последние новости
Трамп об ударе по Сирии: миссия выполнена В Афинах в ходе акции протеста против ударов США по Сирии сожгли американский флаг СМИ: Хантсман предупредил Москву о подготовке новых санкций за поддержку Асада
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Асад поплатился за отдых детей в «Артеке»94
Британия готовится к «российской атаке возмездия»177
Собчак угодила в громкий скандал182
«Я узнала, что такое русофобия в Польше»68
Навку довели до слез53
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение