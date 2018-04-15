США пообещали вывести войска из Сирии после достижения всех своих целей

Мы не уйдем, пока не будем уверены, что выполнили все задачи

— Никки Хейли, постпред США при ООН.

По словам дипломата, среди задач США в Сирии американская сторона видит не только борьбу с терроризмом. США еще нужны гарантии, что химическое оружие не несет рисков для США. Кроме того, Америка должна отследить действия Ирана

Ранее официальный Вашингтон говорил о меньшем числе задач США в Сирии. Собственно, список интересов США в регионе состоял из единственного пункта: победа над террористами.

Президент США подвел итоги совершенного коалицией во главе с США ракетного удара по территории Сирии 14 апреля. По словам американского лидера, которые он написал в своем Twitter, это была «превосходная» операция.