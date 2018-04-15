США пообещали вывести войска из Сирии после достижения всех своих целей 

США до тех пор не выведут свои войска из Сирии, пока не достигнут всех поставленных целей. Об этом телеканалу Fox News в выпуске Fox News Sunday заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
Мы не уйдем, пока не будем уверены, что выполнили все задачи
— Никки Хейли, постпред США при ООН.
По словам дипломата, среди задач США в Сирии американская сторона видит не только борьбу с терроризмом. США еще нужны гарантии, что химическое оружие не несет рисков для США. Кроме того, Америка должна отследить действия Ирана.
Ранее официальный Вашингтон говорил о меньшем числе задач США в Сирии. Собственно, список интересов США в регионе состоял из единственного пункта: победа над террористами.
Президент США подвел итоги совершенного коалицией во главе с США ракетного удара по территории Сирии 14 апреля. По словам американского лидера, которые он написал в своем Twitter, это была «превосходная» операция.
После ракетного удара в Совет Безопасности ООН был направлен проект резолюции авторства коалиции, в котором США с союзниками перечислили комплекс мер, которые необходимо предпринять в Сирии в связи с применением правительственными войсками химического оружия. В российской Госдуме указали, что, например, пункт в проекте резолюции о проведении независимого расследования касательно сообщений о химических атаках в Сирии не имеет никакого смысла после ракетного удара по стране.