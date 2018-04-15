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США пообещали вывести войска из Сирии после достижения всех своих целей
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Захарова прокомментировала введение новых санкций

США пообещали вывести войска из Сирии после достижения всех своих целей 

360tv.ru 28 минут назад
Фото: 360tv.ru
США до тех пор не выведут свои войска из Сирии, пока не достигнут всех поставленных целей. Об этом телеканалу Fox News в выпуске Fox News Sunday заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
Мы не уйдем, пока не будем уверены, что выполнили все задачи
— Никки Хейли, постпред США при ООН.
По словам дипломата, среди задач США в Сирии американская сторона видит не только борьбу с терроризмом. США еще нужны гарантии, что химическое оружие не несет рисков для США. Кроме того, Америка должна отследить действия Ирана.
Ранее официальный Вашингтон говорил о меньшем числе задач США в Сирии. Собственно, список интересов США в регионе состоял из единственного пункта: победа над террористами.
Президент США подвел итоги совершенного коалицией во главе с США ракетного удара по территории Сирии 14 апреля. По словам американского лидера, которые он написал в своем Twitter, это была «превосходная» операция.
После ракетного удара в Совет Безопасности ООН был направлен проект резолюции авторства коалиции, в котором США с союзниками перечислили комплекс мер, которые необходимо предпринять в Сирии в связи с применением правительственными войсками химического оружия. В российской Госдуме указали, что, например, пункт в проекте резолюции о проведении независимого расследования касательно сообщений о химических атаках в Сирии не имеет никакого смысла после ракетного удара по стране.
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