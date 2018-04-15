Постпред США при ООН: Вашингтон не станет вести прямые переговоры с Асадом 

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа не намерена вступать в прямые переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом заявила в воскресенье в интервью телекомпании CBS постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
"Мы никогда не захотим вступать в прямые переговоры с Сирией. Они [правительство Асада] не стоят того, чтобы с ними вели переговоры США", — отметила постпред.
По словам Хейли, «они лишь прибегают к насилию в отношении своего народа и разрушают свою страну». «Что касается Женевского процесса, то США в нем участвуют с самого начала и дальше будут участвовать. Однако мы не собираемся проводить переговоры один на один с Асадом», — добавила она.
Хейли указала, что нанесенный в субботу США вместе с Великобританией и Францией ракетный удар по Сирии был вызван «совокупностью агрессивных действий» Асада в отношении мирных жителей страны, в том числе с применением химоружия.
Ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен, по данным Минобороны РФ, самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. По информации ведомства, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71.
Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума.