Постпред США при ООН: Вашингтон не станет вести прямые переговоры с Асадом

"Мы никогда не захотим вступать в прямые переговоры с Сирией. Они [правительство Асада] не стоят того, чтобы с ними вели переговоры США", — отметила постпред.

По словам Хейли, «они лишь прибегают к насилию в отношении своего народа и разрушают свою страну». «Что касается Женевского процесса, то США в нем участвуют с самого начала и дальше будут участвовать. Однако мы не собираемся проводить переговоры один на один с Асадом», — добавила она.

Хейли указала, что нанесенный в субботу США вместе с Великобританией Францией ракетный удар по Сирии был вызван «совокупностью агрессивных действий» Асада в отношении мирных жителей страны, в том числе с применением химоружия.

Ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен, по данным Минобороны РФ, самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. По информации ведомства, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71.