Ещё
Постпред США при ООН: Вашингтон не станет вести прямые переговоры с Асадом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Захарова прокомментировала введение новых санкций
Захарова прокомментировала введение новых санкций

Постпред США при ООН: Вашингтон не станет вести прямые переговоры с Асадом 

ТАСС 32 минуты назад
ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа не намерена вступать в прямые переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом заявила в воскресенье в интервью телекомпании CBS постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
"Мы никогда не захотим вступать в прямые переговоры с Сирией. Они [правительство Асада] не стоят того, чтобы с ними вели переговоры США", — отметила постпред.
По словам Хейли, «они лишь прибегают к насилию в отношении своего народа и разрушают свою страну». «Что касается Женевского процесса, то США в нем участвуют с самого начала и дальше будут участвовать. Однако мы не собираемся проводить переговоры один на один с Асадом», — добавила она.
Хейли указала, что нанесенный в субботу США вместе с Великобританией и Францией ракетный удар по Сирии был вызван «совокупностью агрессивных действий» Асада в отношении мирных жителей страны, в том числе с применением химоружия.
Ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен, по данным Минобороны РФ, самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. По информации ведомства, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71.
Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума.
ТАСС: последние новости
Минобороны РФ: США и союзники выпустили по Сирии более 100 ракет Германия поддержала военную акцию США, Великобритании и Франции "Ъ": Хантсман направил в МИД РФ предупреждение о новых санкциях США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак угодила в громкий скандал107
Кого коснутся новые антироссийские санкции210
США изменили условия вывода войск из Сирии389
Рыбке настал конец234
В Домодедово золотые слитки пробили дно самолета216
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение