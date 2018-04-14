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Удар военной коалиции во главе с США по Сирии демонстрирует «неудачу» западных держав в достижении их целей в Сирии …
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Удар военной коалиции во главе с США по Сирии демонстрирует «неудачу» западных держав в достижении их целей в Сирии … 

ИА Синьхуа 14 апреля 2018
Об этом в субботу заявил президент Сирии Башар Асад во время телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани.
"Атака произошла после того, как колониальные силы, поддерживающие террористов, осознали, что они потеряли контроль, и в то же время почувствовали, что потеряли доверие своего народа и мира", — отметил Б. Асад.
Он также подчеркнул неизменную решимость его страны бороться с террористами на всей территории Сирии.
В свою очередь Х. Роухани самым решительным образом осудил совместный ракетный удар США, Великобритании и Франции, подтвердив при этом поддержку Ираном сирийского правительства. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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