Удар военной коалиции во главе с США по Сирии демонстрирует «неудачу» западных держав в достижении их целей в Сирии … 

Об этом в субботу заявил президент Сирии Башар Асад во время телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани.
"Атака произошла после того, как колониальные силы, поддерживающие террористов, осознали, что они потеряли контроль, и в то же время почувствовали, что потеряли доверие своего народа и мира", — отметил Б. Асад.
Он также подчеркнул неизменную решимость его страны бороться с террористами на всей территории Сирии.
В свою очередь Х. Роухани самым решительным образом осудил совместный ракетный удар США, Великобритании и Франции, подтвердив при этом поддержку Ираном сирийского правительства. —0—