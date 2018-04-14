Удар военной коалиции во главе с США по Сирии демонстрирует «неудачу» западных держав в достижении их целей в Сирии …

"Атака произошла после того, как колониальные силы, поддерживающие террористов, осознали, что они потеряли контроль, и в то же время почувствовали, что потеряли доверие своего народа и мира", — отметил Б. Асад.

Он также подчеркнул неизменную решимость его страны бороться с террористами на всей территории Сирии.