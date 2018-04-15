США в понедельник объявят новые санкции против России 

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости Крым. Соединенные Штаты Америки в понедельник, 16 апреля, анонсируют новые санкции против России из-за ситуации в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канал CBS News.
"Анонс новых санкций в отношении России будет в понедельник", — говорится в Twitter телеканала со ссылкой на интервью постпреда США при ООН Никки Хейли.
Ранним утром в субботу США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по правительственным кварталам Сирии, которые якобы используются для производства химического оружия. Коалиция западных стран выпустила более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства.