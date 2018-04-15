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США объявят новые санкции против РФ из-за Сирии — Хейли
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США объявят новые санкции против РФ из-за Сирии — Хейли
ТК «Звезда»
23 минуты назад
Комментарии
Фото:
ТК «Звезда»
США
готовят новые санкции против
РФ
из-за
Сирии
, они будут объявлены в понедельник. Об этом заявила
Никки Хейли
.
США готовят новые санкции против РФ из-за Сирии, они будут объявлены в понедельник. Об этом заявила Никки Хейли.
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