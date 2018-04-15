Хейли заявила, что миссия США в Сирии не закончена

«Мы все знаем, что наша работа в Сирии не закончена. Я могу заверить, что президент наблюдает (за ситуацией — RT)», — заявила Хейли в интервью Fox News

Также она добавила, что отношения между США и Россией в настоящее время «очень сложные».

При этом она выразила уверенность, что отношения со временем изменятся.

3 апреля Трамп заявил, что планирует вывести войска США из Сирии и «вернуть американских военных домой».