Ещё
Хейли заявила, что миссия США в Сирии не закончена
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хейли заявила, что миссия США в Сирии не закончена 

RT на русском 17 минут назад
Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что миссия США в Сирии ещё не закончена, несмотря на то, что американский лидер Дональд Трамп заявлял о готовности вывести войска из Сирии.
«Мы все знаем, что наша работа в Сирии не закончена. Я могу заверить, что президент наблюдает (за ситуацией — RT)», — заявила Хейли в интервью Fox News.
Также она добавила, что отношения между США и Россией в настоящее время «очень сложные».
При этом она выразила уверенность, что отношения со временем изменятся.
3 апреля Трамп заявил, что планирует вывести войска США из Сирии и «вернуть американских военных домой».
RT на русском: последние новости
СМИ: Хантсман предупредил Москву о подготовке новых санкций за поддержку Асада В Луганске рассказали о готовящей ликвидацию глав ДНР и ЛНР группе Коми объяснил, почему возобновил расследование против Клинтон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США изменили условия вывода войск из Сирии121
Отсчет пошел. Киев решает судьбу договора с Москвой225
США накажут Россию за поддержку Асада815
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии554
В Домодедово золотые слитки пробили дно самолета80
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение