Хейли заявила, что миссия США в Сирии не закончена 

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что миссия США в Сирии ещё не закончена, несмотря на то, что американский лидер Дональд Трамп заявлял о готовности вывести войска из Сирии.
«Мы все знаем, что наша работа в Сирии не закончена. Я могу заверить, что президент наблюдает (за ситуацией — RT)», — заявила Хейли в интервью Fox News.
Также она добавила, что отношения между США и Россией в настоящее время «очень сложные».
При этом она выразила уверенность, что отношения со временем изменятся.
3 апреля Трамп заявил, что планирует вывести войска США из Сирии и «вернуть американских военных домой».