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Хейли заявила, что у России нет хороших друзей
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Хейли заявила, что у России нет хороших друзей 

Газета.Ru 14 минут назад
Фото: Rainier Ehrhardt/AP
Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что у России нет хороших друзей, передает Fox News.
По ее словам, отношения между США и Россией «очень напряжены», особенно после ударов по Сирии, но США не теряют надежды на улучшение.
Она также назвала Россию «сторонником Асада», при этом отметив, что у Москвы нет «очень хороших друзей».
Ранее Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты выступили против российской резолюции по расследованию предполагаемой химической атаки в сирийской Думе, так как власти России изначально сомневались в реальности инцидента в Сирии.
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