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США объявят новые санкции против России в понедельник
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США объявят новые санкции против России в понедельник 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. США ГОТОВЯТ НОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РФ ИЗ-ЗА СИРИИ, ОНИ БУДУТ ОБЪЯВЛЕНЫ В ПОНЕДЕЛЬНИК — ХЕЙЛИ
РИА Новости: последние новости
Германия поддержала действия США, Франции и Британии в Сирии Саудовский король раскритиковал Трампа за перенос посольства в Иерусалим В США раскритиковали администрацию Трампа за отсутствие стратегии по Сирии
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