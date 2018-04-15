Хейли рассказала, когда США уйдут из Сирии

Постпред США при ООН рассказала о планах Соединенных Штатов в отношении Сирии

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью Fox News Sunday рассказала, что войска Соединенных Штатов не будут выведены из Сирии до тех пор, пока не добьются всех своих целей.

«Мы не уйдем, пока не будем уверены, что выполнили все задачи», — заявила Хейли.