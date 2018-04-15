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СМИ: Хантсман предупредил Москву о подготовке новых санкций за поддержку Асада
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СМИ: Хантсман предупредил Москву о подготовке новых санкций за поддержку Асада 

RT на русском 24 минуты назад
Фото: Вестник Кавказа
Посол США в Москве Джон Хантсман направил в российский МИД письмо, в котором говорится, что власти Соединённых Штатов готовят новые санкции в отношении России за поддержку сирийского президента Башара Асада.
Об этом пишет «Коммерсантъ».
Отмечается, что в первой части направленного в МИД письма говорится о мотивации ракетных ударов, нанесённых по Сирии американцами и их союзниками. По мнению США, сирийские власти виновны в применении химоружия против собственного населения и мир обязан на это отреагировать.
Во второй части послания говорится, что США намерены ввести в отношении России новые санкции «за поддержку сирийского режима».
Ранее The Times сообщила, что власти Великобритании могут ввести новые санкции в отношении российских бизнесменов.
RT на русском: последние новости
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