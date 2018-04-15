СМИ: Хантсман предупредил Москву о подготовке новых санкций за поддержку Асада

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что в первой части направленного в МИД письма говорится о мотивации ракетных ударов, нанесённых по Сирии американцами и их союзниками. По мнению США, сирийские власти виновны в применении химоружия против собственного населения и мир обязан на это отреагировать.

Во второй части послания говорится, что США намерены ввести в отношении России новые санкции «за поддержку сирийского режима».