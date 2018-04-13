Постпред США при ООН: решение об ударе по Сирии пока не принято 

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пока не принял решение относительно возможного удара по Сирии, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
«Наш президент ещё не принял решение о возможных действиях в Сирии», — сказала она на заседании Совбеза.
При этом Хейли отметила, что если США и союзники решат действовать в Сирии, то «это будет делаться в защиту принципов, с которыми мы все согласны, в защиту основополагающих международных норм, которые идут на пользу всем странам».
Ранее Трамп заявил, что решение по Сирии будет принято достаточно скоро.
RT ведёт прямую трансляцию.