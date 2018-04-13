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Постпред США при ООН: решение об ударе по Сирии пока не принято
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Трамп планировал атаковать российские объекты
Трамп планировал атаковать российские объекты

Постпред США при ООН: решение об ударе по Сирии пока не принято 

RT на русском 13 апреля 2018
Фото: Аргументы и Факты
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пока не принял решение относительно возможного удара по Сирии, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
«Наш президент ещё не принял решение о возможных действиях в Сирии», — сказала она на заседании Совбеза.
При этом Хейли отметила, что если США и союзники решат действовать в Сирии, то «это будет делаться в защиту принципов, с которыми мы все согласны, в защиту основополагающих международных норм, которые идут на пользу всем странам».
Ранее Трамп заявил, что решение по Сирии будет принято достаточно скоро.
RT ведёт прямую трансляцию.
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