Постпред США при ООН: решение об ударе по Сирии пока не принято

«Наш президент ещё не принял решение о возможных действиях в Сирии», — сказала она на заседании Совбеза.

При этом Хейли отметила, что если США и союзники решат действовать в Сирии, то «это будет делаться в защиту принципов, с которыми мы все согласны, в защиту основополагающих международных норм, которые идут на пользу всем странам».

Ранее Трамп заявил, что решение по Сирии будет принято достаточно скоро.

RT ведёт прямую трансляцию.