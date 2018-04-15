Сирийский лидер Асад высоко оценил российское оружие 

Президент Сирии Башар Асад высоко оценил советское вооружение, которое было задействовано в отражении ракетного удара по Сирии. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Железняк по итогам встречи российских парламентариев с Асадом, пишет ТАСС. «Он высоко отозвался о российском оружии, показавшем превосходство над оружием агрессоров», — заявил Железняк.
Напомним, что президент США Дональд Трамп сделал заявление о том, что отдал приказ произвести ракетные удары по Сириипосол. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил о последствиях удара по Сирии. Правительство Японии поддерживает удары коалиции по Сирии. Об этом в субботу заявил журналистам японский премьер-министр Синдзо Абэ. США, Великобритания и Франция по военным и гражданским объектам в Сирии выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля». Президент России Владимир Путин отреагировал на агрессию США в Сирии. ПВО Сирии перехватила 71 крылатую ракету, выпущенную странами Запада по Сирии. По предварительной информации, удар американской коалиции по Сирии не привел к жертвам. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударами по Сирии. Россия может вернуться к вопросу о возможности поставок зенитно-ракетных систем С-300 в Сирию. Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин выступил с заявлением. Комментируя удар США и союзников по Сирии, он сообщил, что руководство КНР против применения силы в международных отношениях.