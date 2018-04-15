Ещё
Сирийский лидер Асад высоко оценил российское оружие
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сирийский лидер Асад высоко оценил российское оружие 

РИА «ФедералПресс» 19 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Президент Сирии Башар Асад высоко оценил советское вооружение, которое было задействовано в отражении ракетного удара по Сирии. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Железняк по итогам встречи российских парламентариев с Асадом, пишет ТАСС. «Он высоко отозвался о российском оружии, показавшем превосходство над оружием агрессоров», — заявил Железняк.
Напомним, что президент США Дональд Трамп сделал заявление о том, что отдал приказ произвести ракетные удары по Сириипосол. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил о последствиях удара по Сирии. Правительство Японии поддерживает удары коалиции по Сирии. Об этом в субботу заявил журналистам японский премьер-министр Синдзо Абэ. США, Великобритания и Франция по военным и гражданским объектам в Сирии выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля». Президент России Владимир Путин отреагировал на агрессию США в Сирии. ПВО Сирии перехватила 71 крылатую ракету, выпущенную странами Запада по Сирии. По предварительной информации, удар американской коалиции по Сирии не привел к жертвам. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударами по Сирии. Россия может вернуться к вопросу о возможности поставок зенитно-ракетных систем С-300 в Сирию. Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин выступил с заявлением. Комментируя удар США и союзников по Сирии, он сообщил, что руководство КНР против применения силы в международных отношениях.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Каддафи перед смертью предсказал будущее России и Украины На Украине готовят покушения на глав ДНР и ЛНР Советник Трампа по внутренней безопасности покидает свой пост
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ракеты Трампа подстрелили рубль220
Штайнмайер встал на защиту России298
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова172
Лондон введет санкции против российских олигархов365
В Москве сел самолет с поврежденным фюзеляжем6
Видео
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика
00:15
Асад похвалил российские оружие
Армия В мире
00:58
Подписчики ополчились на Галкина
Шоу-бизнес
03:51
«Это хулиганство в международных отношениях»
Политика Статьи
00:24
США показали удар подлодки по Сирии
Армия
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
01:01
В США усомнились в законности удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:00
Отравление Скрипалей сравнили со штурмом «Норд-Оста»
Происшествия
02:18
Бузову не хотят пускать в Северную Осетию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение