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США нанесли удар по Сирии вопреки собственному закону, заявили в МИД России
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США нанесли удар по Сирии вопреки собственному закону, заявили в МИД России 

РИА Новости 36 минут назад
США НАНЕСЛИ РАКЕТНЫЙ УДАР ПО СИРИИ ВОПРЕКИ СОБСТВЕННОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ — МИД РФ
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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