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Литва пообещала добиваться проведения саммита Украина — НАТО
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Литва пообещала добиваться проведения саммита Украина — НАТО 

Вести Калининград 9 минут назад
Фото: Вести Калининград
Литва намерена добиваться проведения заседания Комиссии Украина — НАТО на саммите Альянса в Брюсселе, который пройдет летом. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на министра обороны республики Раймундаса Кароблиса.
Глава Минобороны заявил, что поддерживает планы Украины по вступлению в НАТО. По его словам, на предстоящем саммите Вильнюс представит политические рекомендации, касающиеся отношений Украины и Альянса.
«В июле этого года главы государств — членов НАТО соберутся на саммит в Брюсселе. Литва приложит все усилия, чтобы Комиссия Украина — НАТО прошла во время саммита, где НАТО отобразит свое отношение к стремлению Украины к членству в Альянсе и представит политические рекомендации относительно развития отношений Украины и НАТО», — сказал Кароблис во время Киевского форума по безопасности.
В октябре прошлого года Министерство иностранных дел Венгрии наложило вето на созыв саммита Украина — НАТО, проведение которого было назначено на декабрь. Венгерские власти приняли такое решение из-за украинского закона об образовании, «направленного на ущемление прав нацменьшинств». Кроме того, Будапешт заявлял о намерении блокировать участие Киева в запланированной на апрель встрече министров обороны Евросоюза.
Напомним, что несколько дней назад украинский город Авдеевка, который находится на линии соприкосновения ВСУ и армии ДНР посетил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Литва активно поддерживает украинскую сторону в конфликте в Донбассе. К примеру, в 2016 году Вильнюс передал Киеву 150 тонн боеприпасов, большую часть из которых составляли патроны для автомата Калашникова.
Фото: rubaltic.ru
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