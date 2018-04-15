Президент Сирии назвал стоимость восстановления инфраструктуры страны

Президент Сирии Башар Асад в ходе встречи с российскими парламентариями рассказал, сколько может стоить восстановление инфраструктуры страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Саблина.

«Важная тема — восстановление инфраструктуры, это будет стоить не меньше чем $400 млрд, на это понадобится 10 — 15 лет», — привёл Саблин слова Асада.

Великобритании и Ранее сирийский лидер назвал ракетные удары США Франции по объектам на территории САР агрессией.

В ночь на 14 апреля вооружённые силы США, Великобритании и Франции нанесли удар по Сирии.