Президент Сирии назвал стоимость восстановления инфраструктуры страны 

Президент Сирии Башар Асад в ходе встречи с российскими парламентариями рассказал, сколько может стоить восстановление инфраструктуры страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Саблина.
«Важная тема — восстановление инфраструктуры, это будет стоить не меньше чем $400 млрд, на это понадобится 10 — 15 лет», — привёл Саблин слова Асада.
Ранее сирийский лидер назвал ракетные удары США, Великобритании и Франции по объектам на территории САР агрессией.
В ночь на 14 апреля вооружённые силы США, Великобритании и Франции нанесли удар по Сирии.
В Генштабе России заявили, что силы противовоздушной обороны Сирии перехватили 71 ракету, выпущенную военными США, Великобритании и Франции.