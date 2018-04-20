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США стремятся поддерживать «открытый диалог» с Россией, заявили в госдепе
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США стремятся поддерживать «открытый диалог» с Россией, заявили в госдепе 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: Украина.ру
ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шеннон и посол РФ в США Анатолий Антонов обсудили на встрече в пятницу вопросы двусторонних отношений, включая вопросы стратегической стабильности, сообщили РИА Новости в госдепартаменте.
"Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шеннон встретился 20 апреля с послом России в США Анатолием Антоновым для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес. Заместитель госсекретаря Шеннон подтвердил стремление США поддерживать открытый диалог с Россией, и обе стороны согласились с важностью поддержания стратегической стабильности", — сказал представитель госдепартамента.
Встреча прошла в здании американского внешнеполитического ведомства. По информации РИА Новости, она продлилась около часа.
Ранее Белый дом сообщил, что в четверг Антонов встретился с советником Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном. Они обсудили состояние двусторонних отношений. Эта встреча стала первой для них в данном качестве, так как Болтон лишь на днях был назначен на эту должность. По сообщению Белого дома, советник американского президента отметил на встрече, что более хорошие отношения — в интересах и США, и России. Однако, по словам Болтона, для улучшения отношений потребуется обсудить вызывающие обеспокоенность темы, такие как «вмешательство» России в американские выборы 2016 года, применение химического оружия в Великобритании и ситуацию на Украине и в Сирии.
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