США стремятся поддерживать «открытый диалог» с Россией, заявили в госдепе

"Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шеннон встретился 20 апреля с послом России в США Анатолием Антоновым для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес. Заместитель госсекретаря Шеннон подтвердил стремление США поддерживать открытый диалог с Россией, и обе стороны согласились с важностью поддержания стратегической стабильности", — сказал представитель госдепартамента.

Встреча прошла в здании американского внешнеполитического ведомства . По информации РИА Новости, она продлилась около часа.