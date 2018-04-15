Трамп считает, что экс-директора ФБР следует посадить в тюрьму

"На главные вопросы в книге Коми, получившей плохие рецензии, нет ответов. В их числе: как он сливал засекреченную информацию (за это — в тюрьму), почему он лгал членам Конгресса (тюрьма), почему Национальный комитет Демократической партии отказался передать свой сервер сотрудникам ФБР (почему ФБР не изъяло его)", — написал Трамп в Twitter.

Экс-глава ФБР в своих мемуарах, которые выйдут в свет на следующей неделе, дает нелестные характеристики Трампу и приводит подробности своих бесед с ним. Как сообщило в четверг агентство Associated Press , получившее копию книги под заглавием «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство», Коми называет Трампа человеком, «не связанным правдой», а его стиль руководства характеризует как «продиктованный эгоизмом». Коми сравнивает Трампа с главой мафии, указав, что тот требует от подчиненных заверений в преданности.

"Я никогда не требовал от Коми заверений в личной преданности, — продолжил Трамп в Twitter. — Я едва даже знаком с этим парнем, это еще одна его ложь". «Этот изворотливый Джеймс Коми останется в истории как наихудший директор ФБР!» — добавил Трамп, назвав книгу Коми вымыслом.

Президент также вновь упрекнул экс-главу ФБР за то, как это ведомство расследовало дело об использовании экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон и соперницей Трампа на выборах личного почтового сервера для служебной переписки.