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Трамп считает, что экс-директора ФБР следует посадить в тюрьму
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Трамп считает, что экс-директора ФБР следует посадить в тюрьму 

ТАСС 43 минуты назад
Фото: Вести.Ru
ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в воскресенье выразил мнение, что экс-директора ФБР Джеймса Коми, который крайне нелестно высказывается о главе государства в своих мемуарах, следует посадить в тюрьму.
"На главные вопросы в книге Коми, получившей плохие рецензии, нет ответов. В их числе: как он сливал засекреченную информацию (за это — в тюрьму), почему он лгал членам Конгресса (тюрьма), почему Национальный комитет Демократической партии отказался передать свой сервер сотрудникам ФБР (почему ФБР не изъяло его)", — написал Трамп в Twitter.
Экс-глава ФБР в своих мемуарах, которые выйдут в свет на следующей неделе, дает нелестные характеристики Трампу и приводит подробности своих бесед с ним. Как сообщило в четверг агентство Associated Press, получившее копию книги под заглавием «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство», Коми называет Трампа человеком, «не связанным правдой», а его стиль руководства характеризует как «продиктованный эгоизмом». Коми сравнивает Трампа с главой мафии, указав, что тот требует от подчиненных заверений в преданности.
"Я никогда не требовал от Коми заверений в личной преданности, — продолжил Трамп в Twitter. — Я едва даже знаком с этим парнем, это еще одна его ложь". «Этот изворотливый Джеймс Коми останется в истории как наихудший директор ФБР!» — добавил Трамп, назвав книгу Коми вымыслом.
Президент также вновь упрекнул экс-главу ФБР за то, как это ведомство расследовало дело об использовании экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон и соперницей Трампа на выборах личного почтового сервера для служебной переписки.
В мае прошлого года Трамп отправил Коми в отставку, заявив, что был не удовлетворен его работой. Коми был назначен на должность руководителя одной из ключевых американских спецслужб летом 2013 года при предыдущей администрации во главе с Бараком Обамой. В соответствии с законодательством США от 1976 года, срок полномочий директора ФБР составляет 10 лет. Впоследствии Трамп выдвинул на должность главы ведомства Кристофера Рея.
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