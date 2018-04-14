Ещё
Удары коалиции играют на руку вооруженной оппозиции в Сирии, заявил сенатор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Удары коалиции играют на руку вооруженной оппозиции в Сирии, заявил сенатор 

РИА Новости 21 час назад
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Удары стран западной коалиции по Сирии играют на руку вооруженной оппозиции в САР, подталкивая ее к продолжению боевых действий и затрудняя путь мирного урегулирования в стране, заявил РИА Новости бывший глава комитета Совета Федерации по обороне, сенатор Виктор Озеров.
"Это на руку вооруженной оппозиции, которая не хочет смириться с происходящими сейчас в стране политическими процессами урегулирования и движения к миру", — сказал он.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики. Было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», указало МО РФ.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
РИА Новости: последние новости
Германия поддержала действия США, Франции и Британии в Сирии Сирийцы вышли на улицы с флагами в поддержку Асада, рассказал депутат В США раскритиковали администрацию Трампа за отсутствие стратегии по Сирии
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США усомнились в законности удара по Сирии135
Британия оправдалась перед РФ за удары по Сирии86
Асад сделал заявление после удара США724
«Мне срочно нужен мужчина»28
Скрипалей отравили не «Новичком»22
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение